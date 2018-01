Nele Bauwens brengt 'Wat een geluk' 02u29 0

Cabaretière Nele Bauwens komt zaterdag 20 januari naar cultureel centrum Stroming in Berlare. Ze brengt er haar show 'Wat een geluk'. Op een grappige en poëtische manier brengt ze in die show een stukje van zichzelf, het wordt dan ook een erg persoonlijke voorstelling. Die gaat van start om 20 uur. Tickets kosten 16 euro en zijn te koop via cultuur.reserveren@berlare.be. (KDBB)