Nederlandse website verkoopt tickets concerten in CC stroming in Berlare door aan woekerprijzen Jeroen De Wiggeleer, die de concerten organiseert wil kopers waarschuwen om niet via Bemster te boeken. Koen Baten

23 november 2018

16u42 0

De Nederlandse website Bemster.nl verkoopt op zijn website tickets van Stan Van Samang en Els De Schepper aan woekerprijzen door. Ook Jacques Vermeire komt naar Berlare optreden, en ook zijn tickets worden verkocht aan woekerprijzen op de website. De organisator van de optredens trekt aan de alarmbel en wil de mensen waarschuwen om enkel via betrouwbare sites te kopen. “Bij ons kosten tickets rond de 35 euro, op de website van Nederland gaat het om prijzen vanaf 65 euro", aldus Jeroen De Wiggeleer.

De optredens vinden alledrie volgend jaar plaats in CC de stroming in Berlare. Op 12 januari komt Jacques Vermeire, op 1 Februari Stan Van Samang en een dag later Els De Schepper. De prijzen via Jeroen lopen van 28,90 euro tot 30,90 euro. Op Bemster gaan de prijzen al snel 58 euro en zelfs tot 66 euro + registratiekosten van 12 euro. “Het is ongehoord dat een website dit zomaar kan doen", aldus organisator Jeroen De Wiggeleer.

De feiten kwamen aan het licht toen een vrouw, die geïnteresseerd was in een van de optredens, op de Nederlandse website terecht kwam. Zij zag toen de prijzen van 70 euro voor een ticket voor de show van Stan van Samang. Ze verkreeg de contactgegevens van Jeroen en nam contact met hem op. “Ze vertelde dat ze heel graag wou komen kijken in Berlare, maar dat ze 70 euro voor een concert van Stan veel te veel vond en dat niet wilde betalen", klinkt het. Jeroen was bijzonder verbaasd en vroeg waar de vrouw deze prijzen had opgemerkt. “Ze verwees dan naar de Nederlandse website en niet naar de website van mezelf, toen wist ik dat er iets niet klopte", klinkt het.

“Blijkbaar koopt de website een deel van deze tickets op en betalen ze dan Google om vooraan te staan in de zoekopdrachten zodat de mensen daar op klikken", aldus Jeroen. Wanneer we even Bemster ingeven op google krijgen we meteen een hele reeks artikels over hoe onbetrouwbaar de website is. “Ik wil iedereen aanraden om altijd via mijn website te komen, dan ben je zeker dat je de enige correcte prijs hebt en geen prijzen die veel te hoog liggen", klinkt het.

De organisatie kwam de oplichting gelukkig snel aan het licht en wil daarom nu iedereen waarschuwen zodat ze zeker opletten. “De meeste mensen weten intussen wel al dat ze beter via betrouwbare sites kunnen kopen, maar toch zijn er altijd enkelingen die hier niet meteen bij nadenken, en die willen we nu waarschuwen om te zorgen dat ze deze fout niet maken”, zegt Jeroen.

CC De Stroming en Jeroen zelf hebben al gekeken of ze actie kunnen ondernemen, maar blijkbaar kan dit niet. “Het gaat om een buitenlandse website en daar kunnen wij zelf niets tegen doen. We kunnen alleen slachtoffers aanraden om via meldpunt.belgie.be klacht in te dienen", klinkt het. “Via onze website www.jeroenevents.be vind je de enige correcte prijzen", besluit Jeroen.