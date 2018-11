Nederlandse website verkoopt tickets concerten in CC Stroming door aan woekerprijzen Organisator Jeroen De Wiggeleer waarschuwt kopers: “Boek niet via Bemster.nl” Koen Baten

23 november 2018

16u42 0

Een concertje meepikken in cc Stroming: voor velen de ideale gelegenheid om hun favoriete artiest aan het werk te zien. Daar wil de Nederlandse website Bemster.nl blijkbaar ook van profiteren: de site verkoopt tickets van optredens van Stan Van Samang, Jacques Vermeire en Els De Schepper door aan woekerprijzen. De organisator van de optredens trekt aan de alarmbel en wil de mensen waarschuwen om enkel via betrouwbare sites te kopen. “Bij ons kosten tickets rond de 35 euro, op Bemster.nl gaat het om prijzen vanaf 65 euro", aldus Jeroen De Wiggeleer.

Jacques Vermeire, Stan Van Samang en Els De Schepper. Alledrie komen ze volgend jaar optreden in cc Stroming. De prijzen — via organisator Jeroen De Wiggeleer —schommelen rond de 30 euro. Op de Nederlandse site Bemster.nl gaan die prijzen echter al snel de hoogte in, tot zelfs 66 euro + registratiekosten van 12 euro. “Ongehoord dat een website dit zomaar kan doen", zegt De Wiggeleer.

De feiten kwamen toevallig aan het licht toen een vrouw op de Nederlandse site terechtkwam bij het zoeken naar tickets voor één van de optredens. De dame zag toen prijzen tot 70 euro voor een ticket en besloot contact op te nemen met De Wiggeleer. “Ze vertelde me dat ze heel graag wou komen kijken in Berlare, maar dat ze 70 euro voor een concert van Stan Van Samang veel te veel vond", klinkt het. De Wiggeleer viel haast van zijn stoel bij het horen van die prijs en vroeg de dame waar ze die tickets had opgemerkt. “Ze verwees dan naar Bemster.nl in plaats van naar mijn eigen website, toen wist ik dat er iets niet klopte", klinkt het.

“Blijkbaar koopt die Nederlandse website een deel van onze tickets op en betalen ze Google vervolgens om vooraan in de zoekopdrachten te verschijnen, zodat mensen daar op klikken", aldus Jeroen.

Uw krant doet zelf even de test en geeft de term ‘Bemster’ in op Google. Onmiddellijk zien we een hele reeks artikels staan over de grote onbetrouwbaarheid van de site. “Tja, bij deze zou ik iedereen graag willen waarschuwen: koop tickets voor optredens in cc Stroming altijd via mijn website aan, dan ben je zeker dat je de enige correcte prijs hebt", zegt De Wiggeleer.

CC Stroming en Jeroen zelf hebben al gekeken of ze actie kunnen ondernemen, maar zonder succes. “Het gaat om een buitenlandse website en daar kunnen wij zelf niets tegen doen. We kunnen alleen slachtoffers aanraden om via meldpunt.belgie.be klacht in te dienen", klinkt het. “Via onze website www.jeroenevents.be vind je de enige correcte prijzen", besluit de organisator.