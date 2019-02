Nadat dierenarts ‘rattenziekte’ vaststelt bij hond: gemeente roept op tot waakzaamheid Koen Baten

21 februari 2019

18u09 66 Berlare In Berlare is een geval leptospirose of ‘rattenziekte’ vastgesteld bij een hond. De ziekte werd opgemerkt door een dierenarts en die maakte er melding van bij de gemeente. Het bestuur vraagt nu om de aanwezigheid van ratten meteen te melden en bij griepsymptomen onmiddellijk een dierenarts te waarschuwen.

“De dierenarts was een hond aan het behandelen met griepsymptomen", zegt burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld). “De hond reageerde niet op de medicatie en aan de UGent werd de rattenziekte vastgesteld. De hond heeft het niet overleefd", klinkt het.

De gemeente heeft nu in samenwerking met RATO vzw het vermoedelijke risicogebied in kaart gebracht en intensief rattenvallen geplaatst. Het gaat om de omgeving van Sluis, Turfputstraat, Kruyenberg en de Kasteeldreef. In die regio stierven de laatste weken ook nog enkele andere honden, maar of dit door de rattenziekte komt, is op dit moment niet duidelijk. “We hebben wel een vermoeden dat de andere honden ook door de rattenziekte zijn overleden. We hebben nooit sporen van vergiftiging gevonden, wat doet vermoeden dat de ziekte ook bij hen heeft toegeslagen", zegt Gabriëls. “De honden werden er niet op getest, maar de ziekte kan makkelijk verspreid worden via modder en andere zaken, dus die mogelijkheid is zeker niet uit te sluiten", klinkt het.

Het gemeentebestuur rekent ook op de inwoners. “Wij vragen dat ze ons onmiddellijk bellen als er ratten gezien worden. Dan kunnen wij ingrijpen en de nodige middelen voorzien", klinkt het. “De melding van ratten kan gebeuren via de meldingskaart op de website van de gemeente maar ook telefonisch op het nummer 052 43 25 15.