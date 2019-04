Na maand hard werken: Vernieuwde ‘Onthaalpoort’ Donkmeer is geopend Koen Baten

08 april 2019

11u04 0 Berlare Bij de start van het toeristische seizoen en de paasvakantie heeft het gemeentebestuur van Berlare ook de vernieuwde ‘Onthaalpoort' geopend en voorgesteld aan het grote publiek. Een maand lang werd er binnenin hard gewerkt aan het toeristische infokantoor om heel wat aanpassingen uit te voeren en het punt aantrekkelijker te maken voor de bezoekers en de toeristen.

Het gebouw aan de oevers van het Donkmeer werd gebouwd in 2006 en deed dienst als museum. Onder andere het Boerenkrijgmuseum kreeg hier onderdak. Sinds 2009 werd het gebouw ook omgevormd tot toeristisch infokantoor, maar er miste nog iets. Daarom werd dit jaar beslist om het gebouw nogmaals een make-over te geven, en samen met vzw Durme werd het vroegere toeristisch infokantoor omgebouwd tot een interactieve ruimte voor alle toeristen en bezoekers. “We hebben de natuur en het Donkmeer centraal gebracht", zegt burgemeester Katia Gabriëls. “De geschiedenis wordt er mooi uitgelegd en we slaan een hele nieuwe weg in", klinkt het.

Bij de nieuwe ingeslagen weg hoort ook een nieuwe naam. Vanaf nu zal het gebouw de ‘Onthaalpoort’ zijn van het Donkmeer en alles wat er bij komt kijken. “Het Donkmeer is de hoofdpoort en de bedoeling is om de mensen hier te informeren over alles wat mogelijk is", klinkt het.

We stappen af van het gegeven dat dit gebouw een museum is. De onthaalpoort is de ideale locatie om onze prachtige natuur onder te brengen en de mensen te informeren Katia Gabriëls

Er blijft nog steeds een toeristisch centrum, maar er zijn ook workshop- en kantoorruimtes voorzien. Het vernieuwde gebouw neemt je ook mee naar de natuur in die Berlare rijk is. “We hebben een touchscreen laten installeren en met Viewmasters kan je al heel wat rondkijken. We stappen af van het gegeven dat dit gebouw een museum is. De onthaalpoort is de ideale locatie om onze prachtige natuur onder te brengen en de mensen te informeren. Het resultaat is zeer geslaagd en wij zijn als gemeente bijzonder tevreden met dit project", besluit de burgemeester.

Boerenkrijgmuseum

Het Boerenkrijgmuseum dat er was onder gebracht verhuist nu terug naar Overmere. Er zullen nog wel tentoonstellingen plaatsvinden, maar het gaat dan om tijdelijke tentoonstellingen en dus zal er meer gewisseld worden. In het vernieuwde gebouw zit ook de vzw Durme en het VVV Donkmeer nu geplaatst.

Voor de vzw Durme is de plaats in het vernieuwde gebouw een zegen. “Wij hadden hier geen echte ruimte en waren al lang op zoek naar iets groter. Dit is een win-win situatie voor de gemeente en voor ons dat wij nu dit mooie natuurgebied hier in de Onthaalpoort kunnen voorstellen en laten zien", zegt voorzitter Geert De Smet. “Wij hopen dat iedereen de weg naar hier blijft vinden.”