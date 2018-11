N-VA-fractie tevreden met goedkeuring European Disability Card in Berlare Koen Baten

30 november 2018

17u48 1

Op de laatste gemeenteraad keurde de EDC-kaart goed voor mindervaliden. De N-VA fractie van Berlare stelde dit vorig jaar al voor en is tevreden dat nu toch de beslissing werd genomen om de kaart in te voeren. De kaart geeft recht tot een snellere toegang voor mensen met een beperking. De mogelijkheden zijn nu nog beperkt, maar zullen worden uitgebreid. Zo kan je later met de kaart gratis parkeren op gemeentelijke parkings. “We zijn zeer tevreden dat we een stap in de goede richting kunnen zetten naar een socialere gemeente. We gaan ons de komende bestuursperiode nog meer engageren om deze kaart en andere sociale maatregelen verder uit te werken”, reageert fractieleider Marie-Christine Vleminckx.