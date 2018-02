Muzikale broers Thibau en Cédric zijn beste Oost-Vlaamse muzikanten 28 februari 2018

02u51 0 Berlare De muzikale broers Thibau (15) en Cédric (13) De Coen werden allebei uitgeroepen tot de beste Oost-Vlaamse muzikanten in hun genre. Samen gaan ze nu naar de nationale Laureatenwedstrijd in Antwerpen.

Tijdens de laatste provinciale solistenwedstrijd van de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie (Vlamo) vielen de broers Thibau (15) en Cédric (13) De Coen in de prijzen. Thibau werd uitgeroepen tot beste Oost-Vlaamse slagwerker op marimba in ereafdeling. Dat is de op één na hoogste afdeling. Broer Cédric werd de beste Oost-Vlaamse houtblazer op altsax in de afdeling uitmuntendheid. Daarmee klasseerden ze zich, elk in hun eigen reeks, voor de nationale Laureatenwedstrijd in het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen. "We zijn gegaan om te winnen. We hebben er dan ook keihard voor gerepeteerd", klinkt het bij de broers. Deze titels zijn een mooie beloning voor de vele uren repeteren. Het is fantastisch dat we zoveel steun en coaching kregen van onze leerkrachten. Op naar Antwerpen nu."





Fanfare

De twee jongens zijn gebeten door muziek. Saxofonist Cédric begon als zevenjarige zijn muziekcarrière bij fanfare De Verenigde Vrienden in Overmere. Intussen volgde hij muziekschool en vandaag is hij muzikant in drie Berlaarse orkesten. Vorig jaar werd hij al uitgeroepen tot beste saxofonist van België in eerste afdeling. Broer Thibau begon op zijn zevende met privéles notenleer, keyboard, piano en drum. Vandaag speelt hij bij twee Berlaarse organisaties. In juli deed hij met succes auditie aan het MUDA-kunstencentrum in Evergem, waar hij momenteel zijn middelbare school afwerkt. (KDBB)