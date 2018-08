Motorrijder zwaargewond bij aanrijding met wagen van B-post Tweede ongeval op drie dagen tijd op de Veerstraat Koen Baten

13 augustus 2018

Op de Veerstraat in Uitbergen is voor de tweede keer op drie dagen tijd een zware aanrijding geweest. Een motorrijder en een voertuig van Bpost kwamen rond 08.30 uur zwaar met elkaar in aanrijding. De motorrijder reed in de richting van Wichelen toen hij om een nog onbekende reden frontaal op de wagen van de post knalde. De man op de motor belandde op de voorruit van de wagen en kwam enkele meters verder hard neer op de grond. Hij raakte zwaargewond en de hulpdiensten brachten hem de eerste zorgen ter plaatse toe. Daarna werd de man naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging. De bestuurder van het voertuig was licht in shock door het zware ongeval. Hoe het ongeval net kon gebeuren is niet duidelijk en zal nog onderzocht worden door de politie op basis van getuigenissen. De rijbaan lag bezaaid met brokstukken die door de brandweer van Berlare werden opgeruimd. De Veerstraat was ruim twee uur afgesloten voor het verkeer dat plaatselijk moest rondrijden. Het is al het tweede zware ongeval dat in de Veerstraat plaatsvindt. Afgelopen weekend botsten twee voertuigen ook frontaal met elkaar nadat een bestuurder een manoeuvre wilde uitvoeren dat niet tijdig werd opgemerkt. Er vielen toen geen gewonden, maar beide voertuigen werden wel volledig vernield.

De post en de paketten die in het voertuig van B-post zaten werden overgeladen in een andere wagen om verder bedeeld te worden.