Motorrijder gewond 22 maart 2018

02u30 0

Op de Donklaan in Berlare is gisterenmiddag rond 13.30 uur een motorrijdster gewond geraakt bij een ongeval. De vrouw reed in de richting van de Gentsesteenweg achter een Citroën. Die laatste zag het remmanoeuvre van zijn voorligger te laat en reed achteraan in op de wagen. Ook de motorrijder kon niet tijdig meer remmen en probeerde de Citroën nog te ontwijken, maar dit mislukte. Ze tikte de wagen met haar rechterkant aan en kwam ten val op de rijbaan richting het centrum van Berlare. De vrouw werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Door het ongeval was de rijbaan in de twee richtingen tijdelijk afgesloten wat voor verkeershinder zorgde. (KBD)