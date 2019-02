Molenveld telt veertien nieuwe sociale woningen en zeven koopappartementen voor alleenstaanden en kleine gezinnen Koen Baten

25 februari 2019

17u46 0 Berlare Het Molenveld in Berlare beschikt over 14 gloednieuwe sociale woningen en zeven koopappartementen. Het initiatief voor de bouw komt er via hulp in woningnood. Vanaf 1 maart kunnen de bewoners hun intrek nemen in de woningen, voor de appartementen wordt er half april een infovergadering gehouden. “De appartementen zijn bedoeld voor alleenstaanden en jonge gezinnen", aldus Tom Van Hauwermeiren van hulp in woningnood.

Het ontwerp kwam tot stand na een architectuurwedstrijd in 2013 waarbij Architecten Demeestere+Garmyn&Parners als laureaat werd gekozen, die tevens optrad als coördinator voor het hele ontwerpteam. De woningen aan het Molenveld creëren een leuke ruimte met een binnenhof en een geborgen eenheid. De verkeersluwe inrichting zorgt voor veel veiligheid, als ook de trage weg vanuit de Molenstraat naar het Moleveld voor de fietsers.

Afgelopen weekend werden de veertien sociale woningen en de appartementen nog officieel ingehuldigd met een plaat aan de woningen. Vanaf vrijdag zijn alle woningen meteen beschikbaar voor de bewoners. Geen enkele huurwoning is nog vrij, dus er was zeker nood aan het project. “Dit weekend verhuizen de eerste bewoners al meteen naar hier.” Voor de zeven koopwoningen is wel nog alles mogelijk. “Half april kunnen kandidaat kopers naar een vergadering komen om meer informatie te verkrijgen. “Die appartementen worden samen met het RBK in Dendermonde opgeleverd en zullen dus zeer binnenkort ook vrij zijn", aldus Van Hauwermeiren.

Het nieuwe sociale project aan het Molenveld was niet goedkoop, maar het resultaat mag er zeker zijn. “In totaal hebben we 3,28 miljoen geïnvesteerd in de woningen hier, met alle nodige infrastructuur aanwezig", klinkt het. “We mikken op deze woningen vooral op alleenstaande gezinnen en koppels met een kind. We hebben ook echt ingespeeld op deze specifieke groep. Alle huurwoningen beschikken over een of twee kamers.”

Hulp in woningnood plant in de toekomst zeker nog nieuwe projecten in Berlare en beschikt hier ook nog over de nodige gronden. “Aan het Kerkveld hebben we nog een hele grote open ruimte waar zeker nog mogelijkheden zijn in de toekomst", zegt Van Hauwermeiren. “De grond is er en is onze eigendom en al voorzien als woninguitbreiding."

Hoeveel sociale woningen er op die site kunnen geplaatst worden is op dit moment nog niet duidelijk. Ook de timing over de start van het nieuwe project is zeker nog niet bekend. “Wij zijn heel tevreden dat het project Molenveld nu afgewerkt is en willen ons hier nu even op concentreren. Het eerste jaar verwacht ik zeker nog geen opstart van dit project, maar we hopen dat we in de toekomst het even mooi kunnen maken als het project aan het Molenveld in Berlare”, besluit Van Hauwermeiren.