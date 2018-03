Midweekfietsen met Pasar 06 maart 2018

Pasar Berlare organiseert donderdag een midweekfietstocht. Het wordt een rustige tocht in de omgeving van Berlare. De route gaat over zo'n 25 kilometer. Halverwege wordt halt gehouden voor een drankje in een taverne. Onderweg gaat er aandacht naar plekjes waar het rustig is om te vertoeven. Deelnemen kost 2 euro, leden van Pasar betalen 1 euro. Deelnemers verzamelen op donderdag 8 maart om 13.30 uur aan de kerk, Dorp 1 in Berlare. Info bij Achiel De Smet: 052/42.25.26. (KDBB)