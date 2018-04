Met 2,16 promille van speeltuin naar huis KINDJES IN LEVENSGEVAAR BIJ ONGEVAL: MAMA RISKEERT JAAR CEL KOEN BATEN

28 april 2018

02u33 0 Berlare "Je ziet je kinderen toch graag?", vroeg politierechter Peter D'hondt aan Natalie C. (32). Ze riskeert een jaar cel nadat ze dronken een ongeval veroorzaakte. Haar kinderen van 5 en 8 jaar oud verkeerden in levensgevaar. Ze kwamen van de speeltuin.

Het bijzonder zware ongeval gebeurde op 8 maart 2017. De 32-jarige moeder uit Wichelen was rond 19.30 uur met haar kinderen Y. (5) en T. (8) onderweg naar huis nadat ze op uitstap waren geweest naar de speeltuin in Berlare. Het liep echter grondig fout op de Emiel Hertecantlaan. De vrouw richtte een ware ravage aan met haar voertuig. Ze reed tegen drie geparkeerde voertuigen, waarbij een Mercedes tegen een gevel werd geduwd.





"De tol was bijzonder zwaar. De beklaagde reed volgens experts met een snelheid van 80 à 90 kilometer per uur waar slechts 50 is toegelaten. Bovendien had ze 2,16 promille in haar bloed (zo'n 7 glazen alcohol, red.) en waren haar kinderen niet reglementair vastgemaakt in de wagen. Vlak na het ongeval gedroeg de vrouw zich ook bijzonder agressief tegen de agenten. Ik vraag een passende straf", zei openbaar aanklager Dries Tanghe gisteren. Naast de celstraf riskeert ze een boete van 2.400 euro en een rijverbod van 2 jaar en drie maanden waarna ze moet slagen in alle examens om weer met de wagen te mogen rijden.





Eerste overtreding

De vrouw zelf stond bijzonder emotioneel voor de politierechter en kon haar tranen amper bedwingen. "Ik had een telefoon gekregen van familie waarop ik emotioneel heb gereageerd, maar dit was nooit mijn bedoeling", zei de aangeslagen moeder. De advocate van de beklaagde gaf toe dat ze alleen maar nederig het hoofd konden buigen na dit ongeval. "Hoe erg de feiten ook zijn, ze heeft mij verteld dat ze niet zonder haar kinderen zou kunnen. Waarom ze haar kinderen net in gevaar heeft gebracht, daar kan ze geen antwoord op geven", stelde Nadine Maes. "De vrouw zorgt altijd heel goed voor haar kinderen en ze betekenen alles voor haar. Ze heeft zich na het ongeval direct laten begeleiden. Het was haar allereerste overtreding."





Vlak na het ongeval moest de vrouw ook verschijnen voor de onderzoeksrechter hier in Dendermonde, ze werd niet aangehouden, maar moest zich wel verder laten begeleiden. "Ik stel me vooral de vraag wat u getriggerd heeft om uw eigen kinderen zo in gevaar te brengen. Enkel die telefoon van familieleden kan toch geen doorslag geven om zo een zware impact te veroorzaken?", vroeg politierechter Peter D'hondt zich af. "Het lijkt mij aangewezen om de vrouw te laten controleren door een dokter om zicht te krijgen op haar situatie." Verderzetting op 5 oktober.