Met 150 km/uur geflitst op E17 09 maart 2018

02u44 0

Kruishoutem





De 27-jarige M.V.H. uit Berlare moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij met 150 kilometer per uur geflitst werd op de E17 ter hoogte van Kruishoutem. "Maar intussen heb ik me herpakt en mijn rijstijl aangepast", vertelde de man. "Het aantal boetes begon namelijk op te lopen." Voor deze feiten kreeg hij een geldboete van 240 euro opgelegd, maar daar komt ook nog zo'n 300 euro aan kosten bij. Zijn rijbewijs is hij acht dagen kwijt. (TVR)