Meer dan de helft van de bestuurders respecteert snelheidslimiet niet Koen Baten

18 december 2018

16u50 2

In de Molenstraat in Overmere geldt sinds enkele maanden een uitbreiding van de bebouwde kom en dus een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. De politiezone Berlare/Zele controleerde er vorige week op de snelheid en stelde heel wat overtredingen vast. Meer dan 50 procent van de bestuurders werd er geflitst. In totaal werden er 524 voertuigen gecontroleerd, daarvan waren er maar liefst 288 die de snelheidsbeperking niet respecteerden en meer dan 50 kilometer per uur reden.