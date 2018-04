Meedenken over toekomst Donkmeer 03 april 2018

02u35 0

Het gemeentebestuur organiseert een publieke bevraging over het Donkgebied in Berlare en de toekomst ervan. Dat doet de gemeentesamen met de provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Ze zullen een gebiedsontwikkelingsplan en en een actieprogramma opstellen. Inwoners of mensen die 'De Donk' regelmatig bezoeken kunnen hun mening kwijt op de online vragenlijst. De lijst invullen kan nog tot 15 april op de gemeentelijke website www.berlare.be. (KDBB)