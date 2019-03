Man riskeert 6 jaar cel in beroep voor poging doodslag en carjacking Jeffrey Dujardin

19 maart 2019

14u32 0 Berlare In het Gentse hof van beroep riskeert Yacine B. uit Berlare een celstraf van 6 jaar voor poging doodslag. De man die geseind stond voor een moordzaak in Frankrijk, reed een gendarme aan terwijl hij vluchtte.

De gendarmes waren de man op het spoor, hij werd gezocht in moordzaak in Frankrijk. Op 31 oktober 2016 konden ze de man lokaliseren. Hij kon echter vluchten, hij sprong in zijn BMW en reed bij zijn vlucht één van de agenten aan. Er werden verschillende schoten gelost, maar de man stopte niet. Zijn eerste stop gebeurde in Destelbergen, waarbij hij een andere wagen carjackt. In Laarne probeert hij hetzelfde, maar de vrouw achter het stuur wou haar sleutels niet afgeven. De man ontkomt toch, pas in 2017 wordt B. opgepakt. In eerste aanleg kreeg de man 6 jaar cel. Zijn advocaat vroeg in beroep een lichtere straf, “Hij had enkel de intentie om te vluchten, maar gebruikte geen geweld bij de carjacking.” De procureur-generaal vroeg de bevestiging. De beklaagde was niet aanwezig op de zitting, hij zit in de gevangenis in Frankrijk. Uitspraak op 29 april.