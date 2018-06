Man (64) komt om het leven bij ongeval in Nederland 14 juni 2018

Op de N289 in het Nederlandse Rilland is gisterenmiddag rond 16.30 uur de 64-jarige Etienne V. uit Berlare omgekomen bij een dodelijk verkeersongeval.





De man zat samen met een vrouw van 67 in de wagen en kwam vanuit Oesterdam toen het tot een aanrijding kwam met een lichte bestelwagen. Vermoedelijk week de man uit Berlare plots af van zijn rijbaan om een nog onbekende reden. Etienne V. overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De andere bestuurder van de bestelwagen en de inzittenden raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man op dat moment in Nederland was, is nog niet bekend. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de drukke weg was urenlang afgesloten voor al het verkeer. Rond 20.00 uur was de rijbaan opnieuw vrij. Het is niet duidelijk hoe de toestand van de vrouw op dit moment is. (KBD)