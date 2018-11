Leerlingen Het Laar bakken koekjes voor paardenhoeve Geert De Rycke

22 november 2018

15u13 0

In ’t Zoetemeer waren het kinderen van Het Laar die er aan het bakken sloegen. Ze maakten er 2.000 koekjes ten voordele van Music for Life.

De leerlingen van buitengewoon basisonderwijs Het Laar wilden iets doen voor één van de goede doelen van Music For Life. “We kozen voor de ezel- en paardenhoeve Kampenhoeve Ster”, klinkt het bij de leerkrachten van de type 2-klassen in Het Laar. “Die hoeve richt zich specifiek op kinderen en volwassenen met een mentale of een fysieke handicap.” Daarmee maken ze hun actie meteen ook symbolisch mooi.

Om geld in het laatje te brengen, sloegen de leerlingen aan het bakjes. Er werden koekjes gebakken om precies te zijn. Dat deden ze niet zomaar thuis in de keuken, ze trokken naar ’t Zoetemeer in Berlare. “Zaakvoerder Valerie Chalmet stelt zomaar haar keuken ter beschikking en ze helpt vrijwillig mee aan het maken van de koekjes.” Na een lange werkdag keerden de leerlingen terug naar school met 2.000 verse koekjes. Maar voordat ze terugkeerden, bedankten ze Valerie en Ina op een originele manier: met een T-shirt met het opschrift ‘I am one fine cookie’.

De koekjes worden op vrijdag 23 november vanaf 14.15 uur verkocht op school, Zuidlaan 34. Een zakje van acht koekjes kost 4 euro. Die 4 euro gaan integraal naar het goede doel. Wie niet op school geraakt, kan een zakje koeken bestellen bij Ilse Pissens: Ilse.pissens@romerocollege.be