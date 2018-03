Leerlingen bezoeken Sociaal Huis 20 maart 2018

02u53 0

De leerlingen van het tweede leerjaar van de vrije basisschool Sint-Jozef uit Overmere brachten een bezoek aan het Sociaal Huis van Berlare.





"We ontvangen regelmatig leerlingen. Onze medewerkers brengen dan steeds een thema onder de aandacht dat binnen het takenpakket van het OCMW valt. Deze keer ging het over materiële steunverlening met het accent op kledij en voedsel", zegt OCMW-voorzitter Gunther Cooreman (Open Vld). De leerlingen kregen onder andere een rondleiding in de tweedehandswinkel voor kledij en in de marktwagen van Slaatje Praatje.





(KDBB)