Leerlingen bassisschool Ten Berge komen massaal met de fiets naar school Koen Baten

12 februari 2019

16u58 0

Honderden leerlingen van de GO basisschool Ten Berge in Berlare kwamen vandaag met de fiets naar school voor het klimaat en ‘Dikketruiendag’. Onder begeleiding van politie werd er een fietstocht afgelegd met de school. “Ook wij dragen graag ons steentje bij", zegt directrice Katrien De Moerloose.

Al voor de vijftiende keer wordt Dikketruiendag in de Vlaamse scholen gehouden. Ook het gemeenschapsschooltje deed mee met de slogan ‘Flandriens in het zadel'. “Wij werken met onze leerlingen veel rond klimaat en de opwarming. Daarom leek ons dit een mooi signaal om ook iets te doen", aldus de directrice van de school.

Tijdens de fietstocht waren de fietsen gepimpt met stickers voor het klimaat. “Dit is niet de enige actie die we willen doen met onze school. Op 22 februari zetten we de verwarming opnieuw wat lager en gaan we met onze leerlingen joggen”, klinkt het. Op 15 maart zal de school dan deelnemen aan de zwerfvuilactie die de gemeente organiseert. “Wij zetten ons graag het hele jaar door in voor het milieu en hopen dat velen ons voorbeeld volgen”, besluit Katrien.