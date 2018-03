Laurence (22) loopt stage op Keniaanse school 13 maart 2018

Laurence De Lausney (22) uit Overmere loopt nog tot half april stage in Kenia. Ze studeert Lager Onderwijs aan hogeschool Odisee in Aalst en in het kader daarvan is ze nu naar Kenia getrokken om stage te doen. "Ik geef op een lokaal schooltje onder andere de vakken Engels, wiskunde en creative arts. Hoe langer ik lesgeef, hoe beter de leerlingen en ik elkaar kennen. De weekplanning zit meestal redelijk vol, maar de tijd vliegt voorbij. Intussen kan ik al echt mijn volledig enthousiasme delen met de leerlingen", zegt Laurence, die les geeft in de school Rainbow4kids. "Toen ik mezelf voorstelde, dook er meteen al een probleem op. Mijn naam is niet enkel moeilijk om uit te spreken voor Kenianen, in hun land is het ook nog eens een mannelijke naam." (KDBB)