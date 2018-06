Landelijke Gilde en KVLV vieren verjaardag tijdens familiedag KATRIJN DE BLESER

25 juni 2018

16u41 0

De Landelijke Gilde van Berlare bestaat een eeuw en dat werd afgelopen weekend gevierd met een uitgebreid feestprogramma. Ook KVLV Berlare vierde mee, want zij bestaan intussen negentig jaar. Het feestprogramma was helemaal op maat van de Landelijke Gilde met onder andere een tractor- en dierenwijding en een tractortocht door Berlare. Sympathisanten namen deel aan het Berlaars kampioenschap bierbakken stapelen. "Voor de jongste deelnemers hadden we heel wat extraatjes zoals een kinderboerderij, circusspelen, huifkartochten, ponyritjes, een springkasteel, kinderanimatie en een go-cartparcours", klinkt het bij de Landelijke Gilde. Het opzet was alvast geslaagd: gezellig samenzijn. Dat werd compleet tijdens de gezellige barbecue maaltijd.