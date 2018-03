KWB viert 70ste verjaardag 31 maart 2018

03u18 0

KWB Overmere - Uitbergen bestaat zeventig jaar en dat werd gevierd. Op het feestprogramma stond een eucharistieviering in de kerk van Overmere. Aanvankelijk bestond de vereniging enkel uit KWB Overmere, het was pas later dat ook Uitbergen erbij kwam. Na de eucharistieviering praatte jong en oud bij tijdens de receptie om dan de benen onder de feesttafel te schuiven. "Om iedereen de mogelijkheid te geven ten volle herinneringen op te halen, werd een kleine tentoonstelling gehouden met foto's, krantenknipsels en teksten van de voorbije jaren. Dit in samenwerking met de Heemkundige Kring van Overmere", zegt Raf Maes van KWB Overmere - Uitbergen.





(KDBB)