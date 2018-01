KWB organiseert kampioenschap der caféspelen 31 januari 2018

Voor volwassenen staat er dit weekend het Overmeers kampioenschap der caféspelen en gezelschapsspelen op het programma.

Voor volwassenen staat er dit weekend het Overmeers kampioenschap der caféspelen en gezelschapsspelen op het programma. Tijdens het kermisweekend dat voor de deur staat, zorgt KWB opnieuw voor enkele originele activiteiten. Zaterdag van 14 tot 16.30 uur kunnen kinderen samen met hun ouders of grootouders samen kunstwerken maken met Lego. Deelnemen kost drie euro per kind, inclusief wafeltje en drank. Diezelfde dag kunnen volwassenen vanaf 19 uur deelnemen aan het kampioenschap darts of één van de gezelschapsspellen spelen. Zowel de legonamiddag als de café- en gezelschapsspellen gaan door in de Sint-Jozefschool, Schoolstraat 1 in Overmere.





(KDBB)