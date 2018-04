KWB geeft info over elektrische fietsen 16 april 2018

KWB Overmere-Uitbergen organiseert een infomoment over de elektrische fiets. Deelnemers kunnen dan meteen ook een elektrische fiets uittesten. "In samenwerking met de plaatselijke fietsenhandel Wheelyshop en Oxford België stellen we verschillende soorten fietsen en types voor. Ervaren techniekers geven raad over gebruik en onderhoud. Enkele dames- en herenfietsen staan ter beschikking voor een testrit", zegt Raf Maes van KWB Overmere-Uitbergen. De infosessie gaat door op 18 april om 19 uur op de parking van de sporthal in de Molenstraat in Overmere. Iedereen is welkom en inkom is gratis.





(KDBB)