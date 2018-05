KVLV deelt zelfgemaakte rijspap uit 30 mei 2018

KVLV Berlare organiseert opnieuw een ShareFair. Deze keer maakten ze verse rijstpap voor de bewoners van de Berlaarse woonzorgcentra. De dames van KVLV willen het plezier van delen en geven verspreiden. Voor het vijfde jaar op rij zetten lokale KVLV-groepen hun schouders onder die droom en organiseren ze verschillende ShareFairs. Dat zijn gezellige evenementen waarop mensen geven of delen. Zowel in woonzorgcentrum Kruyenberg in Berlare als in Ter Meere in Overmere deelden de dames potjes zelfgemaakte rijstpap uit aan de bewoners. (KDBB)