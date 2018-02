Kunstenaars gezocht voor Berlaars Salon 24 februari 2018

Dit jaar is er een nieuwe editie van het Berlaars Salon. Om talent aan te moedigen en om publiek de kans te geven om lokaal talent te ontdekken, krijgen Berlaarse creatievelingen een forum aangeboden in de vorm een een expositie. Alle disciplines zijn welkom: schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen, fotografie, juwelen en nog veel meer. Berlaarse kunstenaars, in alle vormen van het woord, die zin hebben om deel te nemen, kunnen contact opnemen met cultureel centrum Stroming: 052/43.25.50 of ccstroming@berlare.be. (KDBB)