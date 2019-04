Kortparkeren in Van Tieghemstraat en Pater Heirmanshoek Koen Baten

03 april 2019

Het schepencollege heeft een tijdelijk parkeerverbod ingevoerd aan bakkerij Laureys in de Van Tieghemstraat en aan bakkerij Bonnaren in de Pater Heirmanshoek. Op zaterdag, zondag en feestdagen wordt er een parkeerverbod ingevoerd tussen 7.30 uur en 12 uur. Wie naar de bakker wil kan dan wel nog parkeren met een parkeerschijf voor maximum dertig minuten. De beslissing komt er nadat er soms te veel vrachtwagens of andere auto’s parkeerden en de klanten geen plaats meer hadden. Verkeersborden zullen het verbod duidelijk maken.