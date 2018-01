Koppel kreeg oplossing aangeboden van proximus over contractproblemen 02u56 0

Het koppel uit Uitbergen dat al acht maanden problemen heeft met hun proximus facturen en dit aankaartte, kreeg een oplossing aangeboden door de telecommaatschappij om hun problemen achter zich te laten. Woordvoerder van Proximus Jan Margot reageerde uitgebreider op de factuurproblemen die Kenny en Tania al acht maanden hebben. "In eerste instantie hadden ze hun factuur iets te laat betaald. Hierdoor kregen ze een herinnering en werd alles correct aangerekend van reactiveringskosten en aanmaningskosten op de volgende factuur. De klant kreeg ook al twee maal een tegemoetkoming van ons van 15 euro die er al werd afgetrokken op voorhand. Zij telden deze er echter eigenhandig ook nog eens vijftien euro af, waardoor er dus een nieuw openstaand bedrag was", zegt Margot. Het dossier werd eergisteren nog besproken met de ombudsdienst en er werd een constructieve oplossing voorgesteld om de problemen op te lossen. "Ze kregen vijftien euro korting op hun eerstvolgende factuur op voorwaarde dat zij de openstaande bedragen eerst nog betaalden. Het gaat dan om bedragen van in totaal bijna 220 euro voor drie abonnementen. Blijkbaar hebben ze dit voorstel geweigerd na nieuw telefonisch contact", klinkt het. (KBD)