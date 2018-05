Kook- en wijnatelier Lagom opent op 1 juni SVEN BOGAERT (41) HOUDT WORKSHOPS AAN OEVERS DONKMEER KATRIJN DE BLESER

19 mei 2018

02u34 0 Berlare Op 1 juni opent kook- en wijnatelier Lagom de deuren aan de oevers van het Donkmeer. "Geen restaurant om zomaar binnen te lopen, wel een plek waar workshops gegeven worden en waar mensen creatief leren omgaan met eten", zegt Sven Bogaert.

Tijdens het eerste weekend van juni opent Sven Bogaert zijn tweede zaak aan het Donkmeer: Lagom. "Dat is Scandinavisch voor 'juist gepast'. Niet te veel, niet te weinig, maar juist gepast", zegt uitbater Sven Bogaert (41). "Niet enkel de naam is Scandinavisch, ook voor het interieur kozen we voor een Noorse uitstraling, zowel binnen als buiten." Sven opende in 2000 zijn eerste zaak aan het Donkmeer: restaurant en traiteur Elvira, intussen een bloeiende zaak. "Na achttien jaar was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik loop al langer met het idee om eens wat nieuws te proberen en toen dit prachtig stukje bouwgrond vrij kwam, heb ik niet lang getwijfeld. Het unieke uitzicht pal aan het Donkmeer gaf mijn idee onmiddellijk een extra dimensie."





Zelf dresseren

Lagom is niet te vergelijken met Elvira. "Gewoon binnenwandelen om iets te eten zoals in een restaurant kan hier niet. Workshops en kooklessen staan centraal. Het kookatelier kan gereserveerd worden voor private- of bedrijfsevenementen, maar evengoed voor een verzorgde brunch, lunch of een diner", zegt Bogaert. "In onze keuken is er voldoende plek om kooklessen en -workshops te organiseren. Ik vind het belangrijk dat de deelnemers ook actief aan de slag kunnen en iets bijleren. Zelf dresseren dus in plaats van zitten en kijken hoe ik het doe. Ook zorgt de open keuken voor een extra beleving bij de lunches en diners."





Sven heeft nu al een programma van evenementen klaar. "We organiseren zeker al enkele workshops 'Big Green Egg', dat is koken op een barbecue. Daarnaast staat er ook al een tapasavond op het programma, een workshop vegetarisch en een dinner at the lake. Je zou denken dat koken op barbecue aan de oevers van het Donkmeer vooral in de zomer aantrekkelijk is. Persoonlijk vind ik het in de winter zelfs nog leuker om op de barbecue te koken dus ook dat gaan we doen."





Lagom wil zich daarmee profileren als een plek om gesprekken te voeren, nieuwe smaken te ontdekken en om te genieten. "Ons ultieme doel bestaat eruit om mensen gelukkig te maken met lekker eten. Samen koken en genieten van lekkernijen schept een band", zegt Bogaert. Die al stilletjes verder droomt over de toekomst van Lagom. "Met onze unieke ligging kunnen we nog meer doen. Een jazzoptreden kan hier ook of een cocktail drinken met een dj die op de achtergrond staat te draaien."





Meer informatie en reserveren:





www.kookatelier-Lagom.be.