Koninklijke fanfare Overmere zet voorzitter in de bloemetjes Koen Baten

27 november 2018

De Koninklijke fanfare ‘De Verenigde Vrienden’ Overmere huldigde haar voorzitter Wim De Geest tijdens het jaarlijks Sint-Ceciliafeest. De voorzitter ontving van Vlamo, de koepelvereniging van blaasorkesten, een ereteken voor 35 jaar lidmaatschap. Vervolgens werd ook het staatsereteken, ‘De Zilveren medaille in de Kroonorde’ afgeleverd voor zijn hele bijdrage in het sociale en culturele verenigingsleven. Sinds 1988 zit hij al onafgebroken in het fanfarebestuur en in 2010 werd hij voorzitter. Hij zorgt ook voor de begeleiding voor de nieuwe leden van de drumband.

Vervolgens mocht de voorzitter ook zelf zes eretekens uitreiken. Eddy Lenssens kreeg een voor 10 jaar lidmaatschap, Geert De Taey is al dertig jaar lid. Marc Van Streydonck, Els Vander Stricht en Marc De Bruyne zijn alledrie veertig jaar lid. Dirk van Hee kreeg tenslotte nog een ereteken voor 55 jaar lidmaatschap.