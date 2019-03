Koninklijke fanfare krijgt grotere repetitieruimte Koen Baten

14 maart 2019

11u11 0 Berlare De Koninklijke fanfare uit Overmere krijgt binnenkort een grotere repetitieruimte. Dat heeft het gemeentebestuur beslist. De fanfare repeteert nu in het oude gemeentehuis in Overmere, maar die ruimte is nogal klein. “De bedoeling is om de ruimte functioneler te maken", aldus schepen Steven Vandersnickt.

De werken in de repetitieruimte zouden normaal niet lang in beslag mogen nemen. Het gaat ook om kleine aanpassingswerken. “Binnenin wordt er een muur gewoon uitgebroken, zodat de ruimte groter is en er meer plaats is", klinkt het. Ook het interieur van het lokaal wordt aangepast. De kosten voor de werken worden geraamd op ongeveer 100.000 euro. “Het is de bedoeling om alles af te hebben tegen augustus van dit jaar”, besluit de schepen.