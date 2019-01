Koning winter levert mooie kiekjes op Geert De Rycke

20 januari 2019

14u23 0

De winter is in het land. Het is bibberen en aanschuiven op de baan maar de winter levert ook enkele mooie plaatjes op in onze streek.

Sinds een paar dagen mogen we elke ochtend de vrieskou van onze auto krabben. Op de baan is het gevaarlijk glad en om te gaan wandelen trek je best een dikke trui, een muts, sjaal en handschoenen aan. Koning winter is duidelijk het land ingeslopen en dat is niet voor iedereen leuk. Wij trokken op pad en we namen kiekjes van de mooiste winterse plaatsen.

De omgeving van onze Schelde is met dit weer een prachtige plek om langs te wandelen. Net als de Donk in Berlare: het water nog niet bevroren maar de boorden hemels wit. Neem daarbij een lage ochtendzon en geniet van het resultaat.