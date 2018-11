Kies jouw favoriete Berlaarse sportfiguur voor sportgala 2019 Koen Baten

28 november 2018

18u05 0

Het is alweer aftellen geblazen naar het jaarlijkse sportgala in Berlare. De sportraad en het gemeentebestuur huldigen dan de personen en ploegen die zich het voorbije jaar in de kijker hebben gespeeld. Tijdens het gala is er ook aandacht voor de personen die zich als vrijwilliger de voorbije jaren verdienstelijk hebben gemaakt. Als bewoner van Berlare kan ook jij je favoriete sportfiguur of club naar voor dragen als laureaat. Je kan dit doen via het online formulier op de website, of door je kandidaten in te dienen bij de dienst Vrije Tijd op de Gaver 72 in Berlare. Via de website gebruik je de volgende link. Opgelet, de kandidaturen moeten wel voor 13 januari 2019 ingediend zijn.

Meer over Berlare

sport