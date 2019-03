Keuken cultureel centrum De Venne krijgt forse uitbreiding, oude kinderopvang gaat tegen de vlakte en maakt plaats voor parking Koen Baten

14 maart 2019

10u29 0 Berlare Cultureel centrum De Venne in Uitbergen. Dé plaats waar elke vereniging uit de deelgemeente haar eetfestijn houdt. Daarom wil het gemeentebestuur nog dit jaar de keuken uitbreiden, want die is momenteel veel te klein. Naast de aanpassingswerken aan De Venne, zal ook de oude kinderopvang tegen de vlakte gaan. Die maakt moet plaatsmaken voor 20 parkeerplaatsen.

De opwaarderingswerken aan het cultureel centrum in Uitbergen kunnen volgens het bestuur snel van start gaan. De gemeente is volop bezig met het aanvragen van de plannen, waardoor er binnen een paar maanden al gestart kan worden met de afbraak. “De oude kinderopvang staat nu nog voor het cultureel centrum, maar wordt niet meer gebruikt. Deze gaat dus tegen de vlakte en moet plaatsmaken voor ongeveer 20 parkeerplaatsen”, legt schepen Steven Vandersnickt (Open Vld) uit. “Bij de aanleg van de nieuwe parking voorzien we ook een nieuwe riolering.”

In het cultureel centrum zelf krijgt de keuken dan weer een grondige uitbreiding. In de deelgemeente komen alle verenigingen samen in De Venne. “Voor al deze verenigingen was de keuken veel te klein. De slager moest altijd buiten staan onder een kleine tent en dat was niet meer werkbaar”, aldus Vandersnickt. De ruimte wordt uitgebreid, en zal ongeveer 55 vierkante meter groter worden. “Aan de buitenmuur plaatsen we dan ook nog een luifel dat het hele gebeuren aantrekkelijker moet maken. Op deze manier zullen we bij evenementen ook een pak meer kunnen doen dan vandaag mogelijk is.”

De Venne blijft open

Aan het gebouw binnen zal er weinig of niets veranderen. Het cultureel centrum werd er in 2006 gebouwd, en is dus zeker nog in goeie staat. De buitenkant van het gebouw zal wel verfraaid worden. “En er komt onder meer ook een overdekte fietsenstalling”, zegt de schepen.

Het project zal in totaal net geen 300.000 euro kosten. De bedoeling is om de werken in mei van start te laten gaan. “Op deze manier is de ruwbouw klaar tegen het bouwverlof. De afwerking kan dan tegen december van dit jaar volledig afgewerkt worden.” Voor het project zullen twee aannemers aangesteld worden, één voor de afbraakwerken en de aanleg van de parking, en één voor de ruwbouw van de vernieuwde keuken.

Tijdens de verfraaiingswerken blijft De Venne wel altijd open. De activiteiten binnen kunnen dus te allen tijde doorgaan. "De aannemer zal rekening moeten houden met de verenigingen die hier hun activiteiten uitvoeren.