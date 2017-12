Kerstmarkt met kunstruil in kasteelpark 02u53 2

De gemeente Berlare organiseert vandaag zijn kerstmarkt in het kasteelpark. Heel wat plaatselijke verenigingen staan klaar om de bezoekers te verwennen met een hapje en een drankje. Je kan er ook leuke kerstgeschenkjes kopen. In het kasteel heeft een kunstbeurs plaats. De bezoekers kunnen een van de werken mee naar huis nemen als ze een ruilmiddel voorstellen. "Dit is geen geld, maar bijvoorbeeld een dienst. Je kan je voorstel op een post-it schrijven en dan hangt het er van af of de kunstenaar akkoord gaat", zegt schepen van cultuur Carine Meyers. De kerstmarkt in het kasteelpark begint om 16 uur en eindigt om 20 uur.





