Kerstmarkt in kasteelpark Ook tentoonstelling te bezoeken van lokale kunstenaars Koen Baten

07 december 2018

15u36 0

Zaterdag 22 december vindt in het kasteelpark in Berlare de jaarlijkse kerstmarkt plaats. Van 16 tot 20 uur slaan verschillende verenigingen er hun tentjes op om er weer een topkerstmarkt van te maken. Aan het kasteel kan je genieten van een lekkere jenever. In het kasteelpark zelf vind je een tentoonstelling van Berlaarse kunstenaars die er hun werken tonen. Die werken zijn ook beschikbaar om te ruilen voor een wederdienst, zonder dat er voor betaald moet worden. Iedereen is welkom en de inkom is gratis.