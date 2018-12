Katja Gabriëls (Open Vld) legt eed af bij gouverneur Koen Baten

27 december 2018

In de ambtswoning van de gouverneur in Gent heeft Katja Gabriëls (Open Vld) donderdagnamiddag de eed afgelegd als nieuwe burgemeester van Berlare. Ze deed dit voor waarnemend gouverneur Didier Detollenaere. Gabriëls werd in 2012 officieel burgemeester nadat ze in 2007 waarnemend burgemeester werd voor Karel De Gucht, die dan als Eurocommissaris ging zetelen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 haalde Open Vld opnieuw ruimschoots de overwinning binnen met 1.867 voorkeursstemmen achter de naam van Gabriëls. De komende zes jaar zal zij dus opnieuw de sjerp dragen in de gemeente. “Wij zijn klaar om de komende jaren samen met N-VA heel wat te realiseren in Berlare. Ons programma heeft heel wat raakvlakken en ik ben trots om burgemeester te kunnen zijn van Berlare”, aldus Gabriëls.