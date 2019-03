Katja Gabriëls op tweede plaats van Oost-Vlaamse kamerlijst Geert De Rycke

12 maart 2019

10u28 0 Berlare Berlaars burgemeester Katja Gabriëls (44) krijgt tijdens de verkiezingen van 26 mei de tweede plaats op de Oost-Vlaamse kamerlijst van Open Vld. Lijsttrekker is Alexander De Croo.

“Die tweede plaats is voor mij een teken van appreciatie voor mijn geleverd werk en inzet in de Kamer”, zegt Gabriëls. “We hebben de afgelopen jaren stappen vooruit gezet en op het begeleid gewogen. Daar hebben we samen hard voor gewerkt. Door verder te gaan op dat elan kunnen we blijven vooruitgaan. Ik zit boordevol goesting om er ook deze campagne weer stevig tegenaan te gaan, samen met de twee lijsttrekkers Alexander De Croo en Carina Van Cauter en alle andere kandidaten”, aldus Gabriëls.