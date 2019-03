Judoclub organiseert spaghettifestijn Geert De Rycke

12 maart 2019

10u22 0

Judoclub Kumiuchi Berlare-Donkmeer vzw organiseert een spaghettifestijn. Dat vindt plaats op zaterdag 30 maart van 17.30 uur tot 23.30 uur in de Festivalhal, Donklaan 125 in Berlare. Er is keuze uit spaghetti bolognaise en vegetarische spaghetti à volonté of rauwe ham met meloen. Deelnemen kost 12 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen. Info: www.judoclubberlare.be.