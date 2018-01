John Crombez gastspreker op nieuwjaarsreceptie sp.a 25 januari 2018

02u43 0 Berlare Sp.a voorzitter John Crombez zal op vier februari afzakken naar Berlare als gastspreker op de nieuwjaarsreceptie van de lokale afdeling van de partij.

De partij blaast dan verzamelen in Café De Dreef voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Verschillende organisaties komen er dan samen om het glas te heffen op het nieuw jaar. De lokale afdeling van de partij werd volledig vernieuwd nadat enkele leden uit onduidelijkheid de partij verlieten.





Onlangs beklemtoonde John Crombez nog dat sp.a moet staan voor vernieuwd socialisme. Hij zal dit nogmaals komen beklemtonen tijdens zijn toespraak. Hij zal er ook ingaan op de vernieuwing van de partij en de lokale afdeling.





Niet alleen Crombez zal afzakken naar Berlare, ook Bart Van Malderen, provinciaal voorzitter van sp.a en de lokale afdeling een hart onder de riem te steken. "Zoals steeds is iedereen welkom en we zetten de traditie verder om ook mensen van andere partijen expliciet uit te nodigen." aldus Cindy Roelandt, voorzitter sp.a Berlare. De nieuwjaarsreceptie begint vanaf 18.00 uur (KBD)