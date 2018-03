Inschrijven voor barbecue tijdens Ronde 16 maart 2018

02u36 0

De Fred De Bruyne Vrienden vzw organiseert op de dag van De Ronde van Vlaanderen een barbecue net na de doortocht van de renners in Berlare. De barbecue gaat door aan het monument van Fred De Bruyne. Voor de kinderen is er een speelhoek voorzien en in de namiddag kan De Ronde gevolgd worden op twee grote schermen. Deelnemen aan de barbecue kost 22 euro voor volwassenen en 12 euro voor kinderen. Inschrijven kan via fdbruynevrienden@gmail.com. (KDBB)