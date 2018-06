Initiatietraining voor jonge voetballers bij SK Berlare 21 juni 2018

SK Berlare organiseert en initiatietraining voor nieuwe spelertjes. "De bedoeling van deze training is om iedereen kennis te laten maken met het voetbal en met onze club. Op die manier willen we jonge spelers enthousiast maken om te voetballen", zegt administratief coördinator Stijn Ryckaert. "Voor onze vereniging zijn de jongsten immers de toekomst van onze club. Hoe groter die groep wordt, hoe gemakkelijker de doorstroming in de latere reeksen. De training is volledig gratis en vindt plaats op woensdag 27 juni. Er staat een training gepland om 18 uur en eentje om 18.45 uur op de jeugdvelden van SK Berlare, Bosstraat 91. Jongens en meisjes die geboren zijn in 2011, 2012, 2013 en 2014 zijn welkom om mee te trainen. Het is wel nodig om in te schrijven voor 25 juni via stijnryckaert@hotmail.com. (KDBB)