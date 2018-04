Inge Moens op provincieraadslijst van sp.a 17 april 2018

Inge Moens uit Berlare krijgt een plekje op de zevende plaats van de provincieraadslijst van sp.a voor de regio Dendermonde en Sint-Niklaas. Moens is sinds kort secretaris bij sp.a Berlare. "Uiteraard sta ik in de eerste plaats op de lijst om onze lijsttrekker, Bart Van Malderen, een duwtje in de rug te geven", zegt Moens. Ze werkte lange tijd in de bijzondere jeugdzorg en het algemeen welzijnswerk van Sint-Niklaas. De persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Jeugd en Welzijn, hebben de provincies in 2018 overdragen aan de Vlaamse overheid of aan de lokale besturen. Toch meent Inge Moens dat haar expertise op het provinciaal niveau belangrijk blijft. "Provincies blijven lokale besturen ondersteunen, dus ook de OCMW's die instaan voor het welzijn van de lokale bevolking." Ze is momenteel werkzaam als directeur in de kinderopvang en verdedigt de belangen van de sector tot op het kabinet van de bevoegde minister. (KDBB)