Info over sociale media 02 maart 2018

Vormingplus Waas-en-Dender organiseert woensdag een informatiemoment over sociale media. Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp en Pinterest komen aan bod. Mieke geeft uitleg over het verschil tussen een pagina en een groep, over een hashtag en Instagram. Deelnemers mogen hun eigen laptop, tablet of smartphone meebrengen. Het infomoment gaat door op woensdag 7 maart vanaf 19.30 uur, CC Stroming. Dorp 101 in Berlare. Deelnemen kost 11 euro. Info en inschrijven: 03 775 44 84 of waas-en-dender@vormingplus.be. (KDBB)