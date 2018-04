Hulde aan monument van Fred De Bruyne 05 april 2018

02u50 0

Ter gelegenheid van de doortocht van De Ronde van Vlaanderen in Berlare werd er hulde gebracht aan het monument van wielrenner Fred De Bruyne, die in 1957 Vlaanderens Mooiste won. Het gemeentebestuur, de Fred De Bruynevrienden en de koersdirectie verzamelden aan het monument van Fred De Bruyne. Ook de zoon van Fred De Bruyne, Peter De Bruyne, was erbij.





(KDBB)