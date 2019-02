Hoogdag voor Nieuwdonk in de winter Geert De Rycke

27 februari 2019

Is het nu eigenlijk winter of zomer? Een terechte vraag aan de Nieuwdonk vandaag. Daar was het koppen lopen, net zoals op een stralende zomerdag. Enkel de zwemmers en de zonnekloppers in het water van de Nieuwdonk ontbraken. Verder zag het er vandaag aan de Nieuwdonk uit zoals tijdens de zomermaanden. Kinderen bouwden zandkastelen en ze leefden zich uit op de speeltuin. Ouders en grootouders genoten van het zonnetje op de grasweide of ze kozen voor een drankje op het terras en ze zagen dat het goed was. Hier en daar kuierden wandelaars langs de oevers van het meer. En net zoals het hoort aan een strand, genoten kinderen ook vandaag van een ijsje. Je zou jezelf de vraag kunnen stellen welke dag we deze beelden maakten, maar jawel, toch wel: 27 februari 2019, een zomerdag in de winter.