Honderden kinderen op bezoek bij Sint die aankomt aan Donkmeer Koen Baten

02 december 2018

18u21 0

Sinterklaas is vanmiddag aangekomen aan het Donkmeer in Berlare. De goedheilig man werd gebracht in een koets en wuifde naar alle kinderen die aanwezig waren. Aan het Zoetemeer in Berlare verzamelden heel wat kinderen om de sint te kunnen begroeten. Uiteraard waren er ook dit jaar alleen maar brave kinderen aanwezig. De kinderen mochten na de aankomst aanschuiven bij de Sint en bij hem op de stoel plaats nemen. Zij waren heel tevreden en vonden het leuk om met de sint te kunnen praten.

De parking achteraan het restaurant werd ook omgevormd tot een leuke markt waar allerlei lekkers te vinden was. Ook was er heel wat amusement voor de kindjes aanwezig. De sint bracht ook een bezoekje aan de speeltuin binnen op de bovenste verdieping. De ouders konden op het marktje ook genieten van een gluhwein, gin-tonic of glaasje cava. De aankomst van de Sint zorgde voor een geslaagde ontspannende namiddag.