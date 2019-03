Het klimaatprotesteffect? Zwerfvuilactie lokt grootste opkomst ooit Koen Baten

16 maart 2019

15u45 0 Berlare In Berlare, Overmere en Uitbergen hebben meer dan honderd vrijwilligers er zaterdag alles aan gedaan om de straten afvalvrij te maken. De gemeente houdt al enkele jaren een zwerfvuilactie, maar dit jaar was de opkomst bijzonder groot. “Het doet deugd om te zien dat de bewoners stilaan beseffen dat zwerfvuil niet meer hoort", zegt schepen van milieu Urbain Van Boven.

Heel wat inwoners uit Berlare waren al vroeg uit de veren om het zwerfvuil op te ruimen in de gemeente. Zo ook Sien De Coster, Quinten Poppe, en Warre De Muynck, alle drie 17 jaar oud. “Wij zijn ook al enkele keren mee gaan betogen tegen de klimaatopwarming, maar hebben besloten dat we vandaag ook iets anders wilden doen”, klinkt het. “Dit is het minste wat we kunnen doen om zelf ook het goede voorbeeld te geven, het hoeft niet altijd een protest te zijn.”

De schepen van Milieu is bijzonder tevreden met de opkomst. “We vroegen om vooraf in te schrijven, maar vandaag daagden er nog heel wat extra vrijwilligers op. We hadden dus materiaal te kort, maar het is leuk om te zien dat er zoveel mensen willen helpen", aldus Urbain Van Boven. Bij het opruimen van het zwerfvuil werd ook gefocust op de zwarte punten, waaronder de Lindestraat in Overmere, de Heidewegel en de Quote in Berlare en het Sluis in Uitbergen. “Vaak komt het afval van passanten, we vonden zelf een verkeersbord afkomstig uit Baal, dus dit soort acties is zeker nodig", aldus de schepen. De schepen kondigt ook aan om in de toekomst nog meer in te zetten op zwerfvuil.