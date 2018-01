Heel wat volk op eerste Ice-Fest 02u49 0 Geert De Rycke Al heel wat mensen vonden de weg naar Ice-Fest in de festivalhal. Nog tot het einde van de kerstvakantie kan je er terecht voor verschillende optredens. Berlare Gedurende de hele kerstvakantie kan je in de festivalhal terecht voor het Ice-Fest Berlare.

Ice Fest is een initiatief van Vanessa Chinitor en Dirk Bauters. Voor het eerst wordt het feest ook in Berlare georganiseerd met tal van artiesten zoals Coco Junior en Mama's Jasje, die afgelopen weekend op het programma stonden. "De vorige jaren hebben we Ice-Fest georganiseerd in Middelkerke en Lede, en nu hier in Berlare", aldus Dirk Bauters.





Volgend jaar opnieuw

"Wij zijn heel tevreden met deze locatie en we krijgen ook alleen maar positieve reacties. De zaal zit altijd afgeladen vol en er komen nog een pak leuke concerten aan", klinkt het. De komende dagen zullen ook nog Marijn Devalck en Willy Sommers langskomen om op te treden. Het Ice-Fest wordt afgesloten op 7 januari met een optreden van Wim Soutaer en Charles van Domburg. "We zien het zeker zitten om Ice-Fest hier volgend jaar opnieuw te organiseren en hopen dat we ook de kans krijgen", besluit Dirk. (KBD)